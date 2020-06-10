Ученые назвали сроки окончания пандемии в России

Сегодня, 15:52

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Ученые назвали сроки окончания пандемии в России

По предположениям ученых, в России коронавирусная пандемия может завершиться уже в конце июля.

Созданные учеными математические модели мирового распространения коронавирусной пандемии продемонстрировали, что большинство стран уже к концу июля смогут спокойно выдохнуть - вспышка "короны" завершится. Сюда же входит и Россия. Эту информацию обнародовала пресс-служба Министерства науки и высшего образования, ссылаясь на работы ученых Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева.

В основу модели российских ученых легли статистические данные и методы нелинейной динамики. Благодаря этому изобретению эксперты смогли просчитать ход пандемии во многих мировых державах, и в России в том числе. Так, модель показала, что к концу июля коронавирусом должно инфицироваться уже порядка 524 тысяч человек (а сейчас их 493 тысячи - информация от Университета Джонса Хопкинса).

Ученые подчеркивают: снятие жестких карантинных ограничений может спровоцировать отдельные новые короткие волны эпидемии, которые увеличат число заболевших людей.

Свой прогноз пандемии дали и ученые Сингапурского университета технологий и дизайна. Так, они просчитали, что завершится коронавирусная эпидемия только в конце лета.

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