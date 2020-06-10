Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Сегодня, 14:25

Александр Зуев

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Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Пандемия, связанная с SARS-CoV2, вызывает много вопросов у медиков и ученых. Врачи разных стран, изучая новый коронавирус,  открывают для себя много нового.

Ранее сообщалось, что COVID-19 может проявлять себя в виде желудочно-кишечных симптомов. Однако до сих пор ученые не говорили о том, как коронавирус влияет на прогрессирование панкреатита. Недавнее исследование, проведенное сотрудниками Университета Ливерпуля, указывает на то, что коронавирус может проявить  признаки острого панкреатита, которые ранее не обнаруживались.

Как отмечают ученые, с начала пандемии у группы пациентов с острым панкреатитом и с коронавирусом выявили необычный симптом.

Среди больных были молодые мужчины с лишним весом и симптомами, не характерными для острого панкреатита. У этих пациентов выявили высокое содержание сахара и жира в крови. Обращая внимание на этот факт, врачи смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.

Острый панкреатит - это тяжелая форма воспаления поджелудочной железы, пишет Российская газета. Заболевание характеризуется опоясывающей болью, дискомфортом слева в подреберье и ухудшением общего состояния. К этим симптомам порой добавляются диарея и рвота.

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