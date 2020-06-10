Эффективность снятия карантина в России оценил итальянский вирусолог

Сегодня, 11:41

Ольга Громова

0

Image 16+
Эффективность снятия карантина в России оценил итальянский вирусолог
Карантин

План снятия карантинных ограничений в России «может иметь смысл». Об этом в интервью агентству РБК заявил профессор университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

По его словам, властям всегда необходимо помнить о том, что запереть людей по домам на долгие месяцы, заблокировав при этом экономику, нельзя. В случае с такой гигантской страной, как Россия, передача властям полномочий целесообразна, подчеркнул господин Крисанти. Потому как принятие решений на местах, где знают в деталях об эпидемиологической обстановке, более эффективно. Нереально сложно и тяжело принимать решения одновременно для всей страны. Ситуация по регионам разительно отличается. Поэтому в России приняли правильное решение.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия в борьбу с коронавирусом. Губернаторы вправе решать, в каком объеме вводить ограничительные меры, отталкиваясь от эпидобстановки в своем регионе.

Крисанти в то же время считает, что некоторые региональные власти поспешили, начав отменять ограничения. К примеру, снятие режима самоизоляции в Москве он назвал поспешным решением из-за высокого суточного числа новых случаев коронавируса.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые рассказали, можно ли распознать кашель больного и здорового человека

Вчера, 17:23

Учет смертности от коронавируса в мире могут пересмотреть

Вчера, 15:24

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Вчера, 12:29

Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

Вчера, 12:00

Ученые рассказали о пользе ношения масок для профилактики Covid-19

Вчера, 09:19

Главврач больницы Боткина Гусев предостерег от самолечения при коронавирусе

Вчера, 08:26

Главврач Коммунарки Проценко прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Вчера, 00:02

России предрекли снижение смертности от неинфекционных заболеваний

10-06-2020, 17:12

Вирусолог объяснил, когда снизится распространение коронавируса в России

10-06-2020, 15:19

В Роскачестве рассказали, как похудеть после карантина

9-06-2020, 19:19

Коронавирус вызвал проблемы с иммунитетом у россиян

9-06-2020, 15:08

Врач оценил вероятность последующих волн коронавируса

9-06-2020, 14:31

Ученые: использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее

9-06-2020, 10:07

Влияние жары и солнца на коронавирус сильно переоценили

8-06-2020, 18:00

Минздрав вводит нормы времени посещения врачей

8-06-2020, 17:02

Врач Абаева рассказала, в каком возрасте лучше рожать первенца

8-06-2020, 12:43

Ученые обнаружили у человека «зону сжигания жира»

7-06-2020, 08:51

В мире ускорились темпы распространения коронавируса

6-06-2020, 10:13

Опубликованы актуальные данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня

6-06-2020, 10:03

Популярный препарат для лечения желудка избавил пациентов от коронавируса

5-06-2020, 23:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров