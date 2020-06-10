Эффективность снятия карантина в России оценил итальянский вирусолог

План снятия карантинных ограничений в России «может иметь смысл». Об этом в интервью агентству РБК заявил профессор университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

По его словам, властям всегда необходимо помнить о том, что запереть людей по домам на долгие месяцы, заблокировав при этом экономику, нельзя. В случае с такой гигантской страной, как Россия, передача властям полномочий целесообразна, подчеркнул господин Крисанти. Потому как принятие решений на местах, где знают в деталях об эпидемиологической обстановке, более эффективно. Нереально сложно и тяжело принимать решения одновременно для всей страны. Ситуация по регионам разительно отличается. Поэтому в России приняли правильное решение.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия в борьбу с коронавирусом. Губернаторы вправе решать, в каком объеме вводить ограничительные меры, отталкиваясь от эпидобстановки в своем регионе.

Крисанти в то же время считает, что некоторые региональные власти поспешили, начав отменять ограничения. К примеру, снятие режима самоизоляции в Москве он назвал поспешным решением из-за высокого суточного числа новых случаев коронавируса.