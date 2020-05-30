Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

Сегодня, 10:49

Ольга Громова

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Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19
Эпидемия коронавируса

В стране суточный прирост инфицированных коронавирусом в течение двух последних недель держится в пределах девяти тысяч. Хотя многие рассчитывали на то, что количество зараженных пойдет на спад. Отечественные вирусологи в интервью РБК поделились своим видением эпидемиологической ситуации и объяснили задержку России на плато по коронавирусу.

В стране не была прервана цепочка заражения, считает директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Карантин в РФ напоминал, по ее мнению, имитацию карантина - по крайней мере, со стороны части граждан.

«Скорость протекания эпидемического процесса респираторных инфекций сильно зависит от степени прерывания цепочки. У нас не было карантина как такового», - заявила она.

Попович добавила, что из-за того, что часть россиян легкомысленно отнеслась к коронавирусу, поэтому сейчас приходится наблюдать «тлеющий» процесс. Попович добавила, что термин «плато» довольны размыт и он полностью не показывает реалии эпидпроцесса. По мнению специалиста, гораздо более убедительным показателем можно считать соотношение новых госпитализированных и новых выздоровевших.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн также допускает, что задержание России на плато - это следствие неэффективности карантинных мер. Однако вместе с тем он предположил, что объяснением этому может быть улучшение диагностики.

Альтштейн обратил внимание на то, что показатели летальности в мире уменьшаются. У этого может быть три объяснения.

«Первое — начали тестировать людей и выявлять больше бессимптомных форм. Второе — медицина приспосабливается постепенно, лучше спасает от смерти. Третье — начинают распространяться штаммы, провоцирующие бессимптомное заражение», - резюмировал он.
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