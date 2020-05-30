Роспотребнадзор: острый этап пандемии в РФ пройден

Сегодня, 18:50

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Роспотребнадзор: острый этап пандемии в РФ пройден

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в Росссии уже пройден острый период коронавирусной пандемии.

По этому поводу чиновница высказалась сегодня на совещании с Владимиром Путиным. Так, по ее словам, "с момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился в 13 раз, в целом по стране составляет порядка 2%". Т.е. снижение идет хорошими темпами. Кроме того, коэффициент распространения (скольких людей способен заразить один коронавирусный больной) стал ниже в 3 раза, и в течении последних нескольких дней он не выше единицы (ранее был более 3).

"Все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. Это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше", - акцентировала внимание глава ведомства.

Данные оперштаба на 1 июня говорят следующее: в сутки выявили коронавирус у 9035 человек. У 40,1% вновь заболевших отсутствовали клинические проявления болезни. Нарастающим итогом по стране зафиксировано 414 878 случаев COVID-19. За последние сутки коронавирус унес жизни 162 людей, а общее число смертей от инфекции - 4855. Общее количество выздоровевших от короны людей составило 175877, включая и 3994 вновь выздоровевших пациента.

Премьер-министр Михаил Мишустин считает цифры последних дней поводом для "осторожного оптимизма" и полагает, что постепенно можно снимать связанные с коронавирусом ограничения в ряде областей России.

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