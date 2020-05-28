Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

Французские ученые обозначили реальные сроки появления коронавируса в Европе. По их убеждению, возбудитель заболевания COVID-19 появился еще за два месяца до того, как был официально подтвержден первый случай коронавирусного заражения - то есть еще в ноябре 2019 года. Об исследовании, проведенном доктором Мишелем Шмиттом и его командой из больницы Альберта-Швейцера в Кольмаре, рассказало NBC News.

Во Франции продолжаются поиски так называемого нулевого пациента. С этой целью ученые подняли десятки тысяч прошлогодних рентген-снимков грудной клетки и выяснили, что, как минимум, у двоих человек уже тогда был коронавирус.

Снимки этих людей были сделаны 16-18 ноября. Хотя первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован только 24 января 2020 года.

Ученые обращают внимание на то, что еще до этой обозначенной даты, в декабре и первых числах января, они по снимкам увидели еще 12 случаев.

Теперь доктор и его команда намерены изучить снимки рентгена за октябрь минувшего года - возможно, COVID-19 еще тогда уже был в Европе, пишет «Лента».

В мае эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт заявил, что нулевой случай в стране мог быть еще в январе.