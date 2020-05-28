Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

Сегодня, 16:35

Ольга Громова

0

Image 16+
Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

Французские ученые обозначили реальные сроки появления коронавируса в Европе. По их убеждению, возбудитель заболевания COVID-19 появился еще за два месяца до того, как был официально подтвержден первый случай коронавирусного заражения - то есть еще в ноябре 2019 года. Об исследовании, проведенном доктором Мишелем Шмиттом и его командой из больницы Альберта-Швейцера в Кольмаре, рассказало NBC News.

Во Франции продолжаются поиски так называемого нулевого пациента. С этой целью ученые подняли десятки тысяч прошлогодних рентген-снимков грудной клетки и выяснили, что, как минимум, у двоих человек уже тогда был коронавирус.

Снимки этих людей были сделаны 16-18 ноября. Хотя первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован только 24 января 2020 года.

Ученые обращают внимание на то, что еще до этой обозначенной даты, в декабре и первых числах января, они по снимкам увидели еще 12 случаев.

Теперь доктор и его команда намерены изучить снимки рентгена за октябрь минувшего года - возможно, COVID-19 еще тогда уже был в Европе, пишет «Лента».

В мае эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт заявил, что нулевой случай в стране мог быть еще в январе.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Попова сообщила, что человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

Вчера, 20:46

Смертельно опасный синдром может развиться у детей из-за коронавируса

Вчера, 17:39

Названы внешние признаки проблем со здоровьем

Вчера, 17:13

Врач спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вчера, 16:06

В Китае назвали новую версию источника вспышки коронавируса

Вчера, 09:02

Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из других регионов

28-05-2020, 19:22

Тканевые маски могут снизить риск заражения коронавирусом

28-05-2020, 17:20

Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 в море

28-05-2020, 14:25

Россиянам предсказали болезни из-за масок и перчаток

28-05-2020, 14:12

Коронавирус можно уничтожить за считанные минуты

28-05-2020, 13:18

Создан препарат от смертельной опухоли мозга

28-05-2020, 12:21

Эффективный способ окончательно победить коронавирус нашли ученые

28-05-2020, 10:48

Вирусолог Альтштейн объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу

28-05-2020, 08:34

Биолог призвала не стараться скорее переболеть коронавирусом

28-05-2020, 00:06

Ученые: даже умеренное течение коронавируса укрепляет иммунную систему

27-05-2020, 22:11

Названа погода, способствующая заражению коронавирусом

27-05-2020, 14:46

Биолог назвала подверженные осложнениям после коронавируса органы

27-05-2020, 11:48

Тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом, разгадана

27-05-2020, 11:45

Названы главные симптомы для незамедлительного вызова скорой при коронавирусе

27-05-2020, 10:48

Доктор Мясников предостерег о вреде антибактериального мыла

26-05-2020, 14:47

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров