Нарколог рассказал, что нужно для борьбы с никотиновой зависимостью

Для того чтобы бросить курить, нужно начинать кардинально менять свой образ мышления и поведения, а также пересмотреть и скорректировать поведенческие стереотипы. Об этом сообщил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
Нарколог утверждает, что ключевую роль в зависимости от табакокурения играет социально-психологический аспект.
Зыков утверждает, что для начала необходимо проследить связь манеры курения с мышлением и поведением курильщика. Например, определить, присутствует ли убеждение «закурить в компании» или «закурить после еды» и как оно влияет на желание курить.
Объясняется это тем, что зависимость от курения находится не только и не столько на физическом, сколько на психологическом уровне.
Зыков подчеркнул, что такая тактика применима не только к никотиновой зависимости, но и к любым другим видам зависимостей.
Каждый год 31 мая отмечается Всемирный день без табака.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что курение оказывает неблагоприятное воздействие на течение коронавирусной инфекции. В результате курения ухудшается работа легких, снижается местный иммунитет, и бороться с коронавирусом становится труднее. Специалисты отметили, что это касается не только коронавирусной инфекции, но и любых других респираторных заболеваний.
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