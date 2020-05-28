Нарколог рассказал, что нужно для борьбы с никотиновой зависимостью

Для того чтобы бросить курить, нужно начинать кардинально менять свой образ мышления и поведения, а также пересмотреть и скорректировать поведенческие стереотипы. Об этом сообщил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Нарколог утверждает, что ключевую роль в зависимости от табакокурения играет социально-психологический аспект.

«Можно одномоментно купировать абстинентный синдром, наблюдаемый при никотиновой зависимости. Это легко решается, в отличие от изменения образа мышления и поведения, а также отказа от привычных поведенческих стереотипов и реакций. Именно этими аспектами определяется готовность и способность бороться с вредной привычкой», — объяснил специалист.

Зыков утверждает, что для начала необходимо проследить связь манеры курения с мышлением и поведением курильщика. Например, определить, присутствует ли убеждение «закурить в компании» или «закурить после еды» и как оно влияет на желание курить.

«Это всё нужно анализировать и менять. Если у человека есть ресурсы и готовность к изменениям, то он сможет бросить курить. Должна быть внутренняя готовность себя менять», — заявил нарколог.

Объясняется это тем, что зависимость от курения находится не только и не столько на физическом, сколько на психологическом уровне.

Зыков подчеркнул, что такая тактика применима не только к никотиновой зависимости, но и к любым другим видам зависимостей.

Каждый год 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что курение оказывает неблагоприятное воздействие на течение коронавирусной инфекции. В результате курения ухудшается работа легких, снижается местный иммунитет, и бороться с коронавирусом становится труднее. Специалисты отметили, что это касается не только коронавирусной инфекции, но и любых других респираторных заболеваний.