Тканевые маски могут снизить риск заражения коронавирусом

Сегодня, 17:20

Анна Морозова

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Тканевые маски могут снизить риск заражения коронавирусом

Ученые из канадского Университета МакМастера исследовали эффективность защитной тканевой маски для предотвращения заражения коронавирусом. Эти средства защиты обрели большую популярность в стране.

Специалисты сообщили, что при помощи масок эффективно блокируются капли, содержащие вирус. Аэрозольная взвесь формируется при приеме пищи, разговоре, чихании или кашле. Исследователи утверждают, что тканевые маски гораздо эффективнее одноразовых аналогов. При этом наиболее эффективным вариантом являются многослойные средства индивидуальной защиты.

"Наилучшую защиту обеспечивают многослойные маски, но при этом они затрудняют дыхание", — подчеркивает Кэтрин Клэйз, ведущий автор работы.

Хотя тканевая маска не обеспечивает гарантированной защиты от вирусных частиц, но польза ее применения превышает риск заражения.

Ученые рекомендуют регулярное ношение и стирку тканевых масок.

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