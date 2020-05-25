Биолог назвала подверженные осложнениям после коронавируса органы

Переболевшим коронавирусом необходимо проверить легкие, почки и мозг. Такую рекомендацию дала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. По ее словам, чтоб проверить легкие, надо идти к пульмонологу. О состоянии почек расскажут результаты биохимического анализа крови. Если показатель - скорость клубочковой фильтрации - в норме, то обращаться к нефрологу не надо.

Баранова также упомянула, что после коронавируса у человека может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли. С подобными проблемами надо идти к невропатологу. О том, что коронавирус дает осложнение на мозг, врачи говорили и раньше. В частности, они установили, что при заражении инфекцией бывают нейровоспаления.

Ранее врачи узнали еще об одной проблеме. Речь идет о влиянии коронавируса на зрение. Они предположили, что инфекция может поражать сетчатку глаза, пишет РИА Новости .

Между тем в Минздраве РФ рассказали о последствиях пандемии коронавируса. Как отметили эксперты, здоровье россиян уже не будет прежним: у них начнут обострятся хронические заболевания. В ведомстве считают, что свести угрозу к минимуму можно, но только если все граждане пройдут диспансеризацию.