Биолог назвала подверженные осложнениям после коронавируса органы

Сегодня, 11:48

Александр Зуев

0

Image 16+
Биолог назвала подверженные осложнениям после коронавируса органы
Эпидемия коронавируса

Переболевшим коронавирусом необходимо проверить легкие, почки и мозг. Такую рекомендацию дала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. По ее словам, чтоб проверить легкие, надо идти к пульмонологу. О состоянии почек расскажут результаты биохимического анализа крови. Если показатель - скорость клубочковой фильтрации - в норме, то обращаться к нефрологу не надо.

Баранова также упомянула, что после коронавируса у человека может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли. С подобными проблемами надо идти к невропатологу. О том, что коронавирус дает осложнение на мозг, врачи говорили и раньше. В частности, они установили, что при заражении инфекцией бывают нейровоспаления.

Ранее врачи узнали еще об одной проблеме. Речь идет о влиянии коронавируса на зрение. Они предположили, что инфекция может поражать сетчатку глаза, пишет РИА Новости.

Между тем в Минздраве РФ рассказали о последствиях пандемии коронавируса. Как отметили эксперты, здоровье россиян уже не будет прежним: у них начнут обострятся хронические заболевания. В ведомстве считают, что свести угрозу к минимуму можно, но только если все граждане пройдут диспансеризацию.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Доктор Мясников предостерег о вреде антибактериального мыла

Вчера, 14:47

Беглов объяснил, почему в Петербурге снимать ограничения еще рано

Вчера, 11:31

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

Вчера, 10:18

Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

Вчера, 10:04

Иммунолог объяснил, могут ли выработанные при простуде антитела помочь бороться с коронавирусом

25-05-2020, 22:22

Китайцы разработали вакцину против трех видов рака

25-05-2020, 15:02

В униформе бортпроводниц американской авиакомпании нашли токсичные вещества

25-05-2020, 08:55

Вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты

25-05-2020, 08:39

Диетолог рассказала, кому кефир пить нельзя

24-05-2020, 14:03

«Ахиллесову пяту» у коронавируса нашли ученые из Дании

24-05-2020, 11:07

Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса

24-05-2020, 08:55

276 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

23-05-2020, 12:13

Коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы

23-05-2020, 09:54

Сроки второй волны эпидемии коронавируса в России обозначили специалисты

22-05-2020, 18:23

Кардиолог Кореневич рассказала, какие продукты опасны для сердца

22-05-2020, 11:51

Китайский эксперт рассказал, как защититься от второй волны коронавируса

21-05-2020, 15:29

У коронавируса обнаружили три подтипа, повышающие его заразность

21-05-2020, 11:56

Для оценки риска смерти от коронавируса создан калькулятор

21-05-2020, 10:15

Китайский эксперт объяснил новую вспышку коронавируса

21-05-2020, 08:51

Гастроэнтеролог Парамонов рассказал о способах приготовления гречневой каши

20-05-2020, 13:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров