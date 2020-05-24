Доктор Мясников предостерег о вреде антибактериального мыла

Сегодня, 14:47

Ольга Громова

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Доктор Мясников предостерег о вреде антибактериального мыла
Мытье рук с мылом

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что антибактериальное мыло нельзя использовать ежедневно. В первую очередь потому, что это средство гигиены увеличивает резистентность к антибиотикам - то есть, сопротивляемость организма к препаратам.

«Антибактериальное мыло содержит антибиотики, которые убивают бактерии. Я бы оставил его для специфического применения, для особой категории больных. В быту достаточно использовать любое обычное мыло», - заявил доктор Мясников, выступая в эфире канала Россия-1.

Ранее СМИ привели мнение ученых Университетского колледжа Лондона (Великобритания), которые считают, что мыть руки надо не более 10 раз в день. В противном случае можно нарушить естественный защитный барьер кожи.

Напомним, медики также не советуют злоупотреблять антисептиками для рук. Гораздо предпочтительнее вымыть руки с мылом. А для того, чтобы защитить нежную кожу рук, обязательно стоит использовать питательный или увлажняющий крем.

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