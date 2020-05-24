Беглов объяснил, почему в Петербурге снимать ограничения еще рано

Сегодня, 11:31

Анна Лисова

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Беглов объяснил, почему в Петербурге снимать ограничения еще рано
Губернатор Петербурга Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое показал канал «Санкт-Петербург» накануне, объяснил, почему еще рано снимать ограничения в Северной столице. Он отметил, что на данный момент суточное количество диагностированных случаев коронавирусной инфекции по-прежнему превышает количество выписанных пациентов, передает «Фонтанка».

«Мы вышли на высокий уровень тестирования. Почти 240 тестов на 100 тысяч населения. Это в 4 раза выше норматива. Число заболевших на прошедшей неделе уменьшилось всего на 7%. Общей картины это не меняет. По-прежнему у нас за день заболевает коронавирусом больше людей, чем выздоравливает», - объяснил Беглов.

По его словам, такая статистика не позволяет отменить режим повышенной готовности. Поэтому в Петербурге сохраняются требования об использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах, а также правила соблюдения социального дистанцирования.

Комментируя ситуацию с эпидемией коронавируса по России в целом, эксперты говорят о том, что ситуация может стабилизироваться в ближайшее время. Но, как считает главный санитарный врач России Анна Попова, масочный режим в России могут сохранить на ближайшие несколько месяцев.

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