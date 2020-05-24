Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

Сингапурские ученые сообщили о том, что люди с коронавирусом заразны не более 11 дней болезни. Исследование, которое они провели, показало, что у пациентов с коронавирусом после 11 дней болезни нет инфекции, хотя тест на коронавирус может оставаться положительным.

«Вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня болезни», - утверждают сотрудники Сингапурского национального центра инфекционных заболеваний и Академии медицины.

В результатах исследования указано, что позитивный тест на коронавирус не означает, что вирус заразен или жизнеспособен. К таким выводам ученые пришли, проанализировав, как развивается коронавирусная инфекция у 73 людей с коронавирусом. Оказалось, что даже при таких симптомах, как высокая температура, кашель, боль в груди, человек после 11 дней болезни не является заразным. Но, в тоже время, инфицированный может заражать других за два дня до появления у него первых симптомов.

Специалисты подчеркнули, что результаты исследования ученых из Сингапура могут ускорить выписку пациентов с коронавирусом из больниц. Ведь сейчас людей выписывают, когда получен отрицательный результат теста, не делая анализ на заразность.