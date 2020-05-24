Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

Сегодня, 10:04

Александр Зуев

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Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина
Евгений Комаровский

Строгие ограничения в период пандемии не так полезны, как об этом говорят. Известный врач Евгений Комаровский рассказал о негативных последствиях жестких карантинных мер. Доктор опубликовал в сети видео, в котором заявил, что чем дольше продлится карантин, тем дольше будет вырабатываться популяционный иммунитет. По его мнению, иммунитет у большинства в любом случае выработается.

Рано или поздно 60-70% людей будут иметь антитела к инфекции, после чего распространение вируса остановится, сказал Комаровский. Врач также заметил, что из-за слишком суровых мер, введенных во многих странах, были отменены плановые хирургические операции и плановая вакцинация детей. В этой связи педиатр предрекает: инфекционные больницы не будут справляться не только с коронавирусом, но и с коклюшем, дифтерией и корью.

Ранее Комаровский рассказал о бесполезности ношения медицинской маски. Как он сказал, она затрудняет терморегуляцию, из-за чего люди будут испытывать дискомфорт. Они будут быстро потеть и постоянно поправлять маску руками. В такой ситуации повышается риск занести инфекцию в рот, нос или глаза,пишет Lenta.ru.

Добавим, что общее количество заразившихся коронавирусом в России составляет 353 427, скончались 3 633 пациентов, 118 798 человек выздоровели.

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