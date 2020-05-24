Иммунолог объяснил, могут ли выработанные при простуде антитела помочь бороться с коронавирусом

У людей, не заражавшихся коронавирусом, обнаружены чувствительные к нему иммунные клетки. На это указывают несколько научных исследований. Прежде всего, речь идет об исследованиях, в которых изучались образцы донорской крови, взятые с 2015 по 2018 годы. Как отмечают ученые, у 50% людей, не заражавшихся коронавирусом, есть иммунные клетки CD4+ лимфоциты, реагирующие на разные антигены COVID-19. При этом у 34% людей обнаружены клетки, чувствительные к белку в виде шипа, который называют S-протеином.

Эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам, иммунолог Николай Крючков объяснил, создают ли сезонные простуды защиту от нового коронавируса.

Если организм ранее был заражен с коронавирусом, например, человек переносил сезонные простуды, то у него могут быть иммунные клетки и антитела, реагирующие на определенные фрагменты нового вируса SARS-COV-2. Но насколько достаточно этого для защиты от заражения, неизвестно. Крючков полагает, что у одних людей выработался защитный механизм, а у других нет.

По сути, человек, часто болеющий ОРВИ в легкой форме, меньше подвержен риску заражения коронавирусом, хотя говорить об этом на 100% нельзя, так как нет доказательств подобному утверждению. Хотя у ранее перенесших простуду людей появляются чувствительные к COVID-19 лимфоциты, у них нет иммунных клеток для защиты от активных частей нового инфекционного агента, которые и представляют наибольшую опасность, пишет Комсомольская правда . Возможно, часто болеющие ОРВИ имеют больший шанс перенести коронавирус в легкой или бессимптомной форме.