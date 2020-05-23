Китайцы разработали вакцину против трех видов рака

Сегодня, 15:02

Александр Зуев

0

Image 16+
Китайцы разработали вакцину против трех видов рака

Ученые из Института технологии Академии наук Китая сделали прорыв в медицине. Они изобрели вакцину, которая способна победить три вида рака.  Ее можно использовать при лечении онкологии молочной железы, меланомы и лимфомы. В целом любая противораковая вакцина либо лечит рак, либо предотвращает онкозаболевание.

По словам экспертов, механизм действия новой вакцины связан с самовосстановлением микрокапсул полимолочной кислоты. В частности, активируется иммунная система организма, предотвращающая развитие раковых клеток. Вакцина уже прошла первые тестирования и хорошо себя зарекомендовала. В ходе тестирования ученые установили, что подобный метод вакцинации помогает организму отторгать раковые клетки, тормозит образование метастазов и предохраняет от послеоперационного рецидива болезни.

Применение вакцины показало успешную борьбу с опухолью и препятствование образованию метастазов. Помимо прочего, вакцина предохраняет от послеоперационного рецидива.

Противораковые вакцины - одна из форм иммунотерапии. Они вызывают иммунную реакцию на опухоль путем введения в организм раковых антигенов. Использование таких вакцин в лечении рака имеет многообещающую перспективу, пишет MedikForum.ru.

На сегодняшний день существует только три терапевтические вакцины против рака. Они одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Китайцы разработали вакцину против трех видов рака

Сегодня, 15:02

В униформе бортпроводниц американской авиакомпании нашли токсичные вещества

Сегодня, 08:55

Вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты

Сегодня, 08:39

Диетолог рассказала, кому кефир пить нельзя

Вчера, 14:03

«Ахиллесову пяту» у коронавируса нашли ученые из Дании

Вчера, 11:07

Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса

Вчера, 08:55

276 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

23-05-2020, 12:13

Коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы

23-05-2020, 09:54

Сроки второй волны эпидемии коронавируса в России обозначили специалисты

22-05-2020, 18:23

Кардиолог Кореневич рассказала, какие продукты опасны для сердца

22-05-2020, 11:51

Китайский эксперт рассказал, как защититься от второй волны коронавируса

21-05-2020, 15:29

У коронавируса обнаружили три подтипа, повышающие его заразность

21-05-2020, 11:56

Для оценки риска смерти от коронавируса создан калькулятор

21-05-2020, 10:15

Китайский эксперт объяснил новую вспышку коронавируса

21-05-2020, 08:51

Гастроэнтеролог Парамонов рассказал о способах приготовления гречневой каши

20-05-2020, 13:10

В России плановую вакцинацию приостановили из-за коронавируса

20-05-2020, 12:07

Ученые рассказали, когда социальная дистанция бесполезна

20-05-2020, 11:45

В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки человеку

20-05-2020, 10:26

Вирусолог Зуев рассказал, кто первыми получат вакцину от коронавируса

20-05-2020, 09:12

Назван способ снизить смертность от коронавируса

18-05-2020, 20:27

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров