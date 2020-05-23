Китайцы разработали вакцину против трех видов рака

Ученые из Института технологии Академии наук Китая сделали прорыв в медицине. Они изобрели вакцину, которая способна победить три вида рака. Ее можно использовать при лечении онкологии молочной железы, меланомы и лимфомы. В целом любая противораковая вакцина либо лечит рак, либо предотвращает онкозаболевание.

По словам экспертов, механизм действия новой вакцины связан с самовосстановлением микрокапсул полимолочной кислоты. В частности, активируется иммунная система организма, предотвращающая развитие раковых клеток. Вакцина уже прошла первые тестирования и хорошо себя зарекомендовала. В ходе тестирования ученые установили, что подобный метод вакцинации помогает организму отторгать раковые клетки, тормозит образование метастазов и предохраняет от послеоперационного рецидива болезни.

Применение вакцины показало успешную борьбу с опухолью и препятствование образованию метастазов. Помимо прочего, вакцина предохраняет от послеоперационного рецидива.

Противораковые вакцины - одна из форм иммунотерапии. Они вызывают иммунную реакцию на опухоль путем введения в организм раковых антигенов. Использование таких вакцин в лечении рака имеет многообещающую перспективу, пишет MedikForum.ru .

На сегодняшний день существует только три терапевтические вакцины против рака. Они одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).