В униформе бортпроводниц американской авиакомпании нашли токсичные вещества

Сегодня, 08:55

Александр Зуев

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В униформе бортпроводниц американской авиакомпании нашли токсичные вещества
Бортпроводница

Ассоциация бортпроводников (AFA-CWA) провела лабораторные испытания и выявила в униформе бортпроводников американской авиакомпании Delta Air Lines недопустимый уровень химикатов - токсичных веществ: в десять раз выше, чем в одежде известных брендов масс-маркета. Более двух тысяч бортпроводников пожаловались на некачественную форму, которая вызывает аллергию - зудящие высыпания, крапивницу, одышку и боли в глазах. Но авиакомпания провела химическую экспертизу и не увидела риска для здоровья сотрудников.

Однако профсоюз бортпроводников решил, что компания может скрывать масштабы проблемы, поэтому заказал собственную проверку. Она показала, что пальто и шерстяные брюки авиаработников содержат хром, который является токсичным веществом. В рубашках в допустимых пределах содержится формальдегид. Для исследования брали только вещи, которые были доставлены в оригинальной упаковке.

Отметим, что подобная история уже возникала с бортпроводниками American Airlines, Alaska Airlines и Southwest Airlines после введения новой формы. Тогда произошел скандал, после чего перевозчики представили новую униформу, которая соответствовала высшим стандартам качества.

В авиакомпании Delta Air Lines не стали комментировать лабораторные испытания AFA, отметив, что руководство переводчика уже потратило деньги на токсикологическое исследование. Как заявил представитель авиакомпании, форма соответствует текстильным стандартам, за исключением дополнительного фартука, удаленного из коллекции. По словам представителя авиакомпании, сотрудникам предлагают несколько альтернативных вариантов одежды, пишем Lenta.ru. Но профсоюз считает, что нужно отказаться от нынешней униформы и ее замене.

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