Вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты

Сегодня, 08:39

Анна Лисова

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Вирусолог назвала опасные для больных COVID препараты
Лекарства при коронавирусе

Коронавирусная инфекция может протекать в легкой форме, и таким больным госпитализация не нужна. Поэтому Департамент здравоохранения Москвы разрешил больным с легкой формой COVID-19 лечиться в домашних условиях. Но в таком случае существует вероятность того, что пациент может навредить себе, принимая препараты, которые потенциально ухудшают течение коронавирусной инфекции. Врач-вирусолог Надежда Жолобак рассказал «Вечерней Москве» какие медикаменты лучше не применять при коронавирусной инфекции, чтобы не допустить осложнений.

Одна из основных ошибок многих людей с COVID-19 в том, что они пытаются лечиться теми средствами, которые они привыкли применять при других простудных заболеваниях. Поэтому нередко они принимают нестероидные противовоспалительные препараты. К ним относятся ибупрофен, аспирин, вольтарен, виклофенак и напроксен. Но, как показал опыт европейских медиков, эти лекарства не только не помогают при коронавирусной инфекции, но делают организм более восприимчивым к вирусу. Они могут создавать благотворительную среду для инфекции, что позволяет ей легче проникать в легкие и вызывать сложные воспалительные процессы. Поэтому врач советует при коронавирусной инфекции не принимать «аспирины».

Жолобак отметила, что западные медики говорят о том, что при коронавирусной инфекции температуру стоит сбивать только парацетамолом.

«На самом деле лучше отказаться и от него. Потому что, какие бы сейчас не совершались открытия в области лечения коронавирусной инфекции, действие в том числе парацетамола не изучено до конца, и последствия могут быть непредсказуемыми», - говорит медик.

Она настоятельно рекомендуют при высокой температуре обратиться в срочном порядке к врачу, который объяснит, как следует дальше лечиться, а при необходимости проведет госпитализацию. Также при коронавирусе не рекомендуется использование болеутоляющих средств и любых анальгетиков, поскольку они могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии. Поэтому лечиться можно только теми лекарствами, которые были назначены, поскольку можно усугубить течение болезни и угодить в больницу.

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