Диетолог рассказала, кому кефир пить нельзя

Кефир - один из самых любимых кисломолочных продуктов россиян. Считается, что благодаря полезным бактериям он оздоравливает микрофлору кишечника и помогает быстро похудеть. Однако даже таким полезным продуктом, как кефир, увлекаться не стоит, а некоторым он вообще противопоказан. Об этом во время интервью с корреспондентами издания Е1.ru рассказала диетолог Светлана Соломеина.

По словам специалиста, кефир противопоказан людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. От этого кисломолочного напитка также стоит отказаться россиянам, которые страдают гиперацидным гастритом или панкреатитом.

Кроме того, диетолог указала, что убеждение о том, что кефир помогает расстаться с лишним весом, не более чем миф.

«Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться», - объяснила Соломеина.

Врач порекомендовала выпивать не более двух стаканов кефира в день всем, кому он не противопоказан.

Напиток в большом количестве даже может вызвать аллергию. Необходимо помнить о том, что лактоза - аллерген.

Причем, проявляется аллергия не только сыпью. В особо тяжелых случаях может даже развиться анафилактический шок. Такую реакцию организма способны спровоцировать молочный белок и кефирные дрожжи.