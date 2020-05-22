«Ахиллесову пяту» у коронавируса нашли ученые из Дании

Сегодня, 11:07

Ольга Громова

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«Ахиллесову пяту» у коронавируса нашли ученые из Дании

Ученые из Дании нашли уязвимое место вирусов, в том числе и вызывающего болезнь COVID-19. Это настоящая «Ахиллесова пята», утверждают они, поэтому исследователям, разрабатывая новые препараты и методы лечения, стоит принять ее во внимание.

Тысячи ученых сейчас исследуют особенности коронавируса, еще тысячи работают над созданием эффективной вакцины. Без нее ковид может погубить всю планету. Поэтому открытие датских ученых заслуживает особого внимания.

Они смогли отследить механизм, благодаря которому вирус герпеса обходит иммунитет и провоцирует инфекции различных органов.

В ходе проведенного эксперимента стало понятным, что вирус герпеса ингибирует белок STING в клетках, образующийся при рисках серьезной угрозы.

Блокируя белок, вирус этим действием тормозит развитие инфекции в организме, то есть, этим фактически обманывает иммунитет. Другие вирусы, в том числе и коронавирусы, работают по такой же схеме, говорят ученые.

Исследователи говорят, что зная об этом, надо поработать над тем, как можно предотвратить блокировку STING и репликацию вируса. В случае, если процесс блокировки белка удастся остановить, можно будет создать эффективную методику не только для лечения коронавируса, но и других вирусных заболеваний, пишет Экология Регионов.

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