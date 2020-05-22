Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса

Сегодня, 08:55

Александр Зуев

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Препараты от рака предложили применять для лечения коронавируса

С момента вспышки коронавирусной инфекции медики и врачи разных стран пытаются найти эффективное средство для лечение болезни. До этого времени ученые предлагали использовать противомалярийные препараты и лекарства, которые используются при лечении от ВИЧ. Кроме того, зачастую медики назначают больным с COVID-19 комбинацию препаратов.

Ученые из университета Саутгемптона предлагают использовать для лечения при коронавирусе препарат, который применяется  в качестве противораковой терапии. Британские специалисты сейчас проверяют эффективность такого подхода. По словам авторов работы, предложенное лекарство способствует предотвращению проникновения SARS-CoV-2 в клетки организма.

Противораковый препарат не препятствует формированию у человека иммунитета к патогену. Ученые убедились в эффективности  противоракового средства, проведя исследование с участием 120 пациентов, половина из которых получали стандартное лечение при COVID-19, остальные же 60 добровольцев лечились лекарством от рака, пишет Народные новости. В итоге ученые установили: все указывает на то, что препарат действует эффективно только при использовании его с другими средствами.

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