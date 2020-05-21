276 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

276 тысяч жителей России сейчас находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. Также стало известно, что за время пандемии в России было проведено 8,4 млн тестирований на COVID-19.

Согласно последним данным, в России зарегистрированы 335 882 случая коронавирусной инфекции. 3 388 человек из этого числа скончались, вылечились 107 936, пишет gazeta.ru .

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. А уже 11 марта ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией.