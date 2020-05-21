276 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

Сегодня, 12:13

Александр Зуев

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276 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

276 тысяч жителей России сейчас находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. Также стало известно, что за время пандемии в России было проведено 8,4 млн тестирований на  COVID-19.

Согласно последним данным, в России зарегистрированы 335 882 случая коронавирусной инфекции. 3 388 человек из этого числа скончались, вылечились 107 936, пишет gazeta.ru.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань.  А уже 11 марта ВОЗ признала вспышку  COVID-19 пандемией.

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