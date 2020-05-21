Коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы

Сегодня, 09:54

Анна Лисова

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Коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы

В Италии врачи выяснили, что коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы. 

Проблемы со щитковидкой возникли у одной из пациенток, заразившейся коронавирусом, после того, как ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат. При этом у пациентки ранее не было проблем со щитовидной железой, передает сайт Вести.ру

Врачи считают, что коронавирус спровоцировал у нее опасное воспалительное заболевание щитовидной железы – подострый тиреоидит.  

Сотрудник Пизанского университета, доктор медицинских наук, профессор Франческо Латроф сообщил, что это первый научно доказанный случай подострого тиреоидита после инфекции SARS-CoV-2.

Врачи объяснили, что у 18-летней пациентки были боли в шее и щитовидной железе, лихорадка и учащенное сердцебиение. 

«Докторам следует знать о том, что коронавирусная инфекция может проявлять себя и таким образом», — подчеркнул профессор Пизанского университета Франческо Латрофа.

Стоит отметить, что уже известно о влиянии коронавирусной инфекции на легкие, сердце, сосуды, пищевод. 

 

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