В Италии врачи выяснили, что коронавирус может провоцировать воспалительное заболевание щитовидной железы.

Проблемы со щитковидкой возникли у одной из пациенток, заразившейся коронавирусом, после того, как ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат. При этом у пациентки ранее не было проблем со щитовидной железой, передает сайт Вести.ру .

Врачи считают, что коронавирус спровоцировал у нее опасное воспалительное заболевание щитовидной железы – подострый тиреоидит.

Сотрудник Пизанского университета, доктор медицинских наук, профессор Франческо Латроф сообщил, что это первый научно доказанный случай подострого тиреоидита после инфекции SARS-CoV-2.

Врачи объяснили, что у 18-летней пациентки были боли в шее и щитовидной железе, лихорадка и учащенное сердцебиение.

«Докторам следует знать о том, что коронавирусная инфекция может проявлять себя и таким образом», — подчеркнул профессор Пизанского университета Франческо Латрофа.

Стоит отметить, что уже известно о влиянии коронавирусной инфекции на легкие, сердце, сосуды, пищевод.