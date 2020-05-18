Сроки второй волны эпидемии коронавируса в России обозначили специалисты

Сегодня, 18:23

Ольга Громова

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Сроки второй волны эпидемии коронавируса в России обозначили специалисты

В мире только и разговоров о том, что вторая волна коронавируса, в том числе и в России, неизбежна. Примерные сроки всплеска уровня заболеваемости в стране обозначили опрошенные агентством ТАСС специалисты.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков предпосылок ко второй волне коронавируса пока не видит. Однако снимать ограничения и карантин повсеместно в стране рано, убежден специалист.

«Если вторая волна и придет, то это будет, когда пик второй волны произойдет в других странах. Например, в Китае пик второй волны выпадет примерно на июнь. То есть теоретически в конце июля – августе может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», - отметил Тимаков.

Специалист подчеркнул, что количество инфицирований сейчас и в будущем будет куда меньше, если люди не будут забывать о соблюдении социальной дистанции и масочном режиме в общественных местах.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что все будет зависеть от времени, когда начнется вакцинация населения. По его словам, чем раньше это будет сделано, тем, конечно, лучше.

Вакцинация в сентябре-октябре, до возможного периода наступления следующей волны заболеваемости, позволит эту волну предотвратить.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович предупредила, что мир может накрыть еще одна волна коронавируса. Она обратила внимание на то, что надо постепенно смягчать ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, иначе количество инфицированных снова начнет увеличиваться.

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