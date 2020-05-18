Кардиолог Кореневич рассказала, какие продукты опасны для сердца

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, какие продукты питания приносят вред сердечно-сосудистой системе на своем YouTube-канале.

Кореневич сообщила, что продукты, содержащие быстрые углеводы, обладают высоким гликемическим индексом. По мнению кардиолога, организму не нужны быстрые углеводы. Она считает, что можно обойтись без белого хлеба, белого риса, сладостей и выпечки. Специалист отметила, что наши предки, которые добавляли к пище продукты с высоким содержанием сладкого, заболевали сахарным диабетом.

Врач рекомендует исключить из своего рациона торты, мороженое, чипсы, заменив их на крупы, каши и макароны из твердых сортов пшеницы. Для нормальной сердечно-сосудистой деятельности кардиолог порекомендовала есть не более шести граммов соли в день. Кореневич также сообщила, что при злоупотреблении пивом перегружается работа сердца. Вредны для сердца и сосудов также трансжиры, которые входят в состав фастфуда, полуфабрикатов, сосисок.