Китайский эксперт рассказал, как защититься от второй волны коронавируса

По мнению многих медиков и ученых, вторая волна коронавируса неизбежна. Причем некоторые эксперты отмечают, что очередная вспышка будет несколько слабее, чем первая.

На эту тему высказался китайский инфекционист Чжан Вэньхун.

В частности, он напомнил о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением коронавируса. Многие страны прошли полпути, а Китай уже перешел к завершающей стадии, говорит медик.

Чжан также заявил, что переносчики инфекции еще будут встречаться, несмотря на все ограничения. Кроме того, не стоит забывать о бессимптомных носителях, которых без тестов выявить сложно, сказал инфекционист. По его мнению, системы здравоохранения стран должны быть готовы к такому развитию событий.

Врач напомнил о соблюдении требований, таких как мытье рук, ношении масок и дистанцирование.

Ранее в ВОЗ сообщили, что риск второй волны коронавируса существует, пишет РИА Новости . По мнению некоторых экспертов, она произойдет в осенне-зимний период.