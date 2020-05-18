Китайский эксперт рассказал, как защититься от второй волны коронавируса

Сегодня, 15:29

Александр Зуев

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Китайский эксперт рассказал, как защититься от второй волны коронавируса

По мнению многих медиков и ученых, вторая волна коронавируса неизбежна. Причем некоторые эксперты отмечают, что очередная вспышка будет несколько слабее, чем первая. 

На эту тему  высказался китайский инфекционист Чжан Вэньхун. 

В частности, он напомнил о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением коронавируса. Многие страны прошли полпути, а Китай уже перешел к завершающей стадии, говорит медик. 

Чжан также заявил, что переносчики инфекции еще будут встречаться, несмотря на все ограничения. Кроме того, не стоит забывать о бессимптомных носителях, которых без тестов выявить сложно, сказал инфекционист. По его мнению,  системы здравоохранения стран должны быть готовы к такому развитию событий.

Врач напомнил о соблюдении требований, таких как мытье рук, ношении масок и дистанцирование.

Ранее в ВОЗ сообщили, что  риск второй волны коронавируса существует, пишет РИА Новости. По мнению некоторых экспертов, она произойдет в осенне-зимний период. 

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