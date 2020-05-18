У коронавируса обнаружили три подтипа, повышающие его заразность

Борьба с коронавирусом усложняется его постоянной мутацией. Так, недавно молекулярные биологи из Тасманийского университета в Хобарте изучили геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и установили, что вирус разделился на три линии, у каждой из которых есть свой набор мутаций в ключевых генах. Как отмечают авторы научной работы, сейчас в мире циркулируют три линии коронавируса, которые существенно отличаются друг от друга с точки зрения эпидемиологии.

Например, для линии C, которая появилась в Европе в конце февраля, характерна высокая скорость роста. Характерные для нее мутации расположены в участках генома вируса, отвечающих за его размножение и проникновение в клетки. Еще в марте китайские ученые сообщили, что вирус разделился на два подтипа - S и L. Биологи из Тасманийского университета предположили, что в декабре прошлого года в Китае стали распространяться линия A и линия B, которые вскоре попали в другие азиатские страны и США. Из-за мутаций линия C оказалась более заразной и изменчивой. Этот тип вируса стал быстро распространяться по странам Европы в марте и сейчас линия С является самой распространенной в мире, пишет ТАСС Наука .

Заметим, что эти изменения повысили вирулентность вируса и сделали его более изменчивым, ускорив процесс накопления мутаций в его геноме.