Для оценки риска смерти от коронавируса создан калькулятор

Ученые из Китая создали онлайн-калькулятор COVID-GRAM, используя который врачи смогут прогнозировать дальнейшее протекание COVID-19 у пациентов, пишет газета «Известия ». Авторы этой разработки рассказали, что они использовали более 1,5 тыс. историй болезни, чтобы составить алгоритм работы онлайн-калькулятора. Также он учитывает 72 потенциальных факторов риска критического течения COVID-19. Чтобы воспользоваться этим онлайн-калькулятором, необходимо будет ввести десять параметров. Анализируя внесенные данные, программа прогнозирует вероятность развития тяжелых состояний в каждом конкретном случае. COVID-GRAM уже размещен в Сети и им могут воспользоваться все желающие.

Врач-терапевт, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко прокомментировала эту разработку. Она отметила, что выборка, которая использовалася для написания алгоритма работы COVID-GRAM, достаточно велика. Поэтому действительно можно говорить о том, что это неплохой инструмент, который может быть полезен врачам. В частности, его можно использовать для того, чтобы правильно распределять пациентов внутри клиники.

Положительно оценил COVID-GRAM и заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

«Весьма примечательно, что в калькуляторе есть некоторый «интегральный показатель» (total point), а не просто присвоение пациенту той или иной группы риска. Это позволит динамично менять критерии в зависимости от появления новых эффективных схем лечения», — отметил он.

Но важно понимать, что пользоваться этим инструментом все же следует осторожно, поскольку программа не может ставить точный диагноз. Она предназначена лишь для того, чтобы помочь врачу принять решение. То есть это дополнительный инструмент, который может помочь более эффективной работе медперсонала.