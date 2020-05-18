Китайский эксперт объяснил новую вспышку коронавируса

Сегодня, 08:51

Александр Зуев

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Китайский эксперт объяснил новую вспышку коронавируса
Новая вспышка коронавируса в Китае

В китайских провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян вновь зафиксирована вспышка коронавируса. Примечательно, что в этот раз поведение COVID-19 выглядит иначе, чем в бывшем эпицентре заболевания - Ухани. Об этом заявил член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Цю Хайбо. Как он отметил, сейчас инкубационный период вируса протекает достаточно долго. Это породило проблему, потому что у инфицированных нет каких-либо симптомов. То есть, на протяжении длительного времени они могут заражать окружающих.

Кроме того, сейчас зараженные дольше являются носителями вируса и дольше лечатся. Вместе с тем Цю Хайбо подчеркнул, что у пациентов редко наблюдается жар, и у них зачастую поражаются легкие, а не другие внутренние органы. Как заключил эксперт, все эти факты свидетельствуют о том, что вирус меняется по мере распространения. Он также сказал, что разницу в его протекании в разных районах страны можно объяснить тем, что инфекция на северо-восток Китая могла быть занесена из-за рубежа.

Заметим, что за текущие сутки в материковой части Поднебесной были зарегистрированы пять новых случаев коронавируса и 16 бессимптомных больных. Один из случаев ввезен из-за границы в автономный район Внутренняя Монголия, четыре выявлены в провинции Цзилинь. При этом летальных исходов не зафиксировано.

Ранее сообщилось, что около 108 млн человек на северо-востоке Китая снова оказались в самоизоляции из-за новой волны коронавируса. Вскоре появилась информация о том, что власти города Шулань провинции Цзилинь решили перепрофилировать одно из медучреждений для лечения пациентов с коронавирусом после того, как были выявлены 40 случаев заражения, пишет Интерфакс. Отметим, что с начала эпидемии в Китае от коронавируса скончались 4 633 человека. Всего зарегистрировано 82 965 случаев заражения. Из них 1 708 ввезены из-за границы.

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