Гастроэнтеролог Парамонов рассказал о способах приготовления гречневой каши

Сегодня, 13:10

Александр Зуев

0

Image 16+
Гастроэнтеролог Парамонов рассказал о способах приготовления гречневой каши
Гречневая каша

Многим известно, что польза гречневой крупы для здоровья обусловлена ее богатым витаминно-минеральным составом, но не все знают, как правильно готовить из нее всевозможные блюда. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, как приготовить классическую гречневую кашу. Известно, это блюдо можно приготовить разными способами. По словам эксперта, утверждение о том, что полезнее замачивать гречку, а не варить ее, как это делают сторонники здорового образа жизни, является ошибочным.

Врач пояснил: если крупу замочить на длительное время, то она размякнет и вкус у каши будет не таким, как многие ожидают. Надо сказать, витаминов при таком способе приготовления останется больше, но ненамного. К тому же, едва ли мы получим от этого блюда желаемые аромат и неповторимый вкус. При этом доктор сказал, что гречневая крупа уже прошла тепловую обработку на производстве. В этой связи решение о замачивании или варке каждый должен принимать сам.

Врач также напомнил, что греча содержит пищевые волокна, обладает невысоким гликемическим индексом и богата железом. Все это - главные ценности гречневой каши, которые при варке не исчезают. Иными словами, в замачивании гречки нет никакой пользы, а значит - и необходимости. Также гастроэнтеролог упомянул о кашах быстрого приготовления и вымышленной пользе манной каши. В частности, он подчеркнул, что вредными можно считать добавленные в кашу ароматизаторы и усилители вкуса, но не саму крупу. Говоря о манке, доктор подчеркнул, что эта каша подходит только тем, кто хочет набрать вес, пишет Аргументы и Факты.

Парамонов также добавил, что в целом калорийность многих каш не очень высока, поэтому их можно включать в рацион, но не стоит добавлять в них масло и сахар. При этом эксперт заявил, что те, кто пытаются сбросить вес с помощью риса, делают неправильно. По его словам, рис - один из «бесполезных» продуктов: в нем мало клетчатки и он сразу превращается в глюкозу.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Назван способ снизить смертность от коронавируса

18-05-2020, 20:27

Ученые: у переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет

18-05-2020, 16:57

Эксперт назвала редкий «первый и последний» симптом COVID-19

18-05-2020, 10:53

Более половины больных коронавирусом в Санкт-Петербурге лечатся дома

18-05-2020, 09:29

Реаниматолог Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса

18-05-2020, 08:23

Онколог Минздрава Карпин назвал потерю веса симптомом рака

17-05-2020, 21:51

Скворцова назвала препарат, уничтожающий коронавирус за 48 часов

17-05-2020, 14:14

Мясников заявил, что россияне вернутся к нормальной жизни через месяц

17-05-2020, 08:17

Лишь 6% жителей Петербурга имеют антитела от коронавируса

16-05-2020, 15:42

Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

16-05-2020, 13:02

Петербургский пульмонолог объяснила эффект «матового стекла»

16-05-2020, 09:25

В Самарской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом

15-05-2020, 19:06

Ученые рассказали, кто чаще страдает от мигрени

15-05-2020, 18:28

Педиатр назвала причины большого числа заболевших коронавирусом в США

15-05-2020, 17:48

Эпидемиолог огласил сроки победы над коронавирусом

15-05-2020, 17:48

Мясников рассказал о пользе перчаток в период эпидемии

15-05-2020, 13:06

В Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму

15-05-2020, 09:25

В ВОЗ призывают Европу подготовиться к следующей волне коронавируса

15-05-2020, 09:25

Bloomberg: эксперты хотят знать, почему коронавирус «не убил больше русских»

15-05-2020, 09:25

Смольный разрешил медикам Петербурга не доказывать невиновность в заражении коронавирусом

14-05-2020, 16:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров