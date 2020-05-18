Гастроэнтеролог Парамонов рассказал о способах приготовления гречневой каши

Многим известно, что польза гречневой крупы для здоровья обусловлена ее богатым витаминно-минеральным составом, но не все знают, как правильно готовить из нее всевозможные блюда. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, как приготовить классическую гречневую кашу. Известно, это блюдо можно приготовить разными способами. По словам эксперта, утверждение о том, что полезнее замачивать гречку, а не варить ее, как это делают сторонники здорового образа жизни, является ошибочным.

Врач пояснил: если крупу замочить на длительное время, то она размякнет и вкус у каши будет не таким, как многие ожидают. Надо сказать, витаминов при таком способе приготовления останется больше, но ненамного. К тому же, едва ли мы получим от этого блюда желаемые аромат и неповторимый вкус. При этом доктор сказал, что гречневая крупа уже прошла тепловую обработку на производстве. В этой связи решение о замачивании или варке каждый должен принимать сам.

Врач также напомнил, что греча содержит пищевые волокна, обладает невысоким гликемическим индексом и богата железом. Все это - главные ценности гречневой каши, которые при варке не исчезают. Иными словами, в замачивании гречки нет никакой пользы, а значит - и необходимости. Также гастроэнтеролог упомянул о кашах быстрого приготовления и вымышленной пользе манной каши. В частности, он подчеркнул, что вредными можно считать добавленные в кашу ароматизаторы и усилители вкуса, но не саму крупу. Говоря о манке, доктор подчеркнул, что эта каша подходит только тем, кто хочет набрать вес, пишет Аргументы и Факты .

Парамонов также добавил, что в целом калорийность многих каш не очень высока, поэтому их можно включать в рацион, но не стоит добавлять в них масло и сахар. При этом эксперт заявил, что те, кто пытаются сбросить вес с помощью риса, делают неправильно. По его словам, рис - один из «бесполезных» продуктов: в нем мало клетчатки и он сразу превращается в глюкозу.