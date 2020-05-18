В России плановую вакцинацию приостановили из-за коронавируса

В России из-за эпидемии коронавирусной инфекции приостанавливается плановая вакцинация, передает РИА Новости . Информацию о приостановке плановой вакцинации озвучил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса дает большую нагрузку на иммунитет. А поскольку все прививки в той или иной мере воздействуют на иммунитет, то решено временно приостановить вакцинацию. Поскольку до конца не изучено, как влияет коронавирус SARS-CoV-2 на организм человека, важно заниматься профилактикой заражения им.

По всему миру, отметил Гриднев, разрабатываются вакцины от коронавирусной инфекции. Американские специалисты порадовали новостью о том, что клинические испытания препарат от коронавируса, который они создали, прошли успешно. В России также создается вакцина от коронавируса.

«Уже, по всей видимости, при подготовке этой вакцины, мы уже будем определяться по календарю прививок», — сказал Гриднев.

Со слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, не исключено, что уже ближе к концу июля могут появиться первые препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Минздраве уточнили, что календарь профилактических прививок для детей не отменяется. Поэтому дети будут вакцинироваться в плановом порядке. В ведомстве отмечают, что при проведении прививочных мероприятий медучреждения должны будут не допускать «смешивания» потоков больных и здоровых детей. Также перед вакцинацией врачи будут тщательно проверять состояние здоровья ребенка.