В России плановую вакцинацию приостановили из-за коронавируса

Сегодня, 12:07

Анна Лисова

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В России плановую вакцинацию приостановили из-за коронавируса
Вакцинация

В России из-за эпидемии коронавирусной инфекции приостанавливается плановая вакцинация, передает РИА Новости. Информацию о приостановке плановой вакцинации озвучил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса дает большую нагрузку на иммунитет. А поскольку все прививки в той или иной мере воздействуют на иммунитет, то решено временно приостановить вакцинацию. Поскольку до конца не изучено, как влияет коронавирус SARS-CoV-2 на организм человека, важно заниматься профилактикой заражения им.

По всему миру, отметил Гриднев, разрабатываются вакцины от коронавирусной инфекции. Американские специалисты порадовали новостью о том, что клинические испытания препарат от коронавируса, который они создали, прошли успешно. В России также создается вакцина от коронавируса.

«Уже, по всей видимости, при подготовке этой вакцины, мы уже будем определяться по календарю прививок», — сказал Гриднев.

Со слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, не исключено, что уже ближе к концу июля могут появиться первые препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Минздраве уточнили, что календарь профилактических прививок для детей не отменяется. Поэтому дети будут вакцинироваться в плановом порядке. В ведомстве отмечают, что при проведении прививочных мероприятий медучреждения должны будут не допускать «смешивания» потоков больных и здоровых детей. Также перед вакцинацией врачи будут тщательно проверять состояние здоровья ребенка.

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