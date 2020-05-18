В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки человеку

Сегодня, 10:26

Анна Лисова

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В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки человеку
Норка

В Нидерландах, возможно, произошел первый случай передачи коронавируса от норки к человеку. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны парламенту. Ранее министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что у норок, которые проживают на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант, выявили COVID-19. Стоит отметить, что эти фермы находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране. На фермах живет свыше 20 тыс. норок.

Животных начали тестировать на коронавирус после того, как у них появились симптомы заболевания, среди которых и затруднение дыхания. В качестве меры предосторожности был ограничен доступ к фермам. При этом власти заявили, что опасности передачи коронавируса от норок к человеку нет. Тем не менее, один из работников фермы заразился коронавирусом. Допускается, что инфекцию он подхватил от животных. Поэтому сейчас вице-премьер, глава Минсельхоза Нидерландов Каролы Схаутен заявляет, что специалисты не исключают возможность передачи коронавируса от норок к человеку. Тем не менее, по ее словам, риск заражения человека от животных все еще оценивается как минимальный.

Стоит отметить, что уже подтверждены факты заражения коронавирусной инфекцией домашних кошек и собак, которые контактировали с инфицированными людьми. Известен случай заражения коронавирусом тигров. Также доказано, что заразиться от человека коронавирусом могут и хорьки.

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