Вирусолог Зуев рассказал, кто первыми получат вакцину от коронавируса

Сегодня, 09:12

Александр Зуев

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Вирусолог Зуев рассказал, кто первыми получат вакцину от коронавируса
COVID-19

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто первыми получат вакцину от коронавируса. Прежде всего вакцинацию пройдут лица, контактирующие с большим числом людей. Речь идет о находящихся в группе риска - медиках, волонтерах, водителях, кассирах и билетерах. В дальнейшем вакцинировать будут и других людей. Зуев также сказал, что прививка способна выработать у человека иммунитет к вирусу. По его мнению, коронавирус будет напоминать о себе весной и осенью, то есть, иметь сезонный характер.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от коронавируса в России может появиться уже к концу лета. Если COVID-19 станет сезонным заболеванием, то вакцина попадет в календарь прививок.

Ранее Гинцбург заявил, что борьба с коронавирусом в России не завершится летом, так как инфекция останется в человеческой популяции на всю жизнь, пишет Профиль. В свою очередь первая вакцина от коронавируса едва ли будет готова к концу года, о чем ранее заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Таким образом, она прокомментировала заявление Дональда Трампа о том, что вакцина появится до конца текущего года.

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