Эксперт назвала редкий «первый и последний» симптом COVID-19

Сегодня, 10:53

Александр Зуев

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Эксперт назвала редкий «первый и последний» симптом COVID-19

При коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышение свертываемость крови, поэтому для молодых пациентов с COVID-19 инсульт может стать «первым и последним» симптомом заболевания.

Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова. Из-за повышенной свертываемости крови происходит закупорка сосудов в головном мозге, что чревато инсультом, а если - в сердце, то может случиться инфаркт, пояснила эксперт. А когда затыкается масса сосудов в разных местах, то у человека случается ДВС-синдром - диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, подчеркнула Баранова.

По ее словам, в период эпидемии количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с тем же периодом двух предыдущих лет. Эксперт также сказала, гиперкоагуляция - единственный признак коронавируса, особенно при бессимптомном и легком течении болезни, сказала профессор.

Ранее сообщалось, что коронавирус поражает легкие и вызывает дыхательную недостаточность. Также патоген поражает крупные артерии, что приводит к тромбозам, инфарктам и инсультам. Еще в прошлом месяце нейрохирург Джоанна Фифи из Нью-Йорка рассказала, что в одной из больниц были выявлены 45 случаев инсульта. При этом половина пациентов была с коронавирусом, пишет Lenta.ru.

Ранее ирландские ученые сообщили, что у скончавшихся от коронавируса выявлены сотни тромбов, что указывает на аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса.

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