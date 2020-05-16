Онколог Минздрава Карпин назвал потерю веса симптомом рака

Онкологические заболевания забирают большое количество белка, и в таком случае человек теряет вес. Об этом рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Карпин.

Как он отметил, одним из малых признаков развития онкологии является резкое похудение. При этом пациент не худеет намеренно. Дело в том, что опухоль забирает часть белка и снижает лейкоциты, сказал специалист. Организм истощается, и пациент чувствует недомогание. Такая ситуация опасна в первую очередь для пациентов с поздними стадиями рака. Потеря веса и дефицит питательных веществ оказывают негативное влияние на настроение и сопротивляемость организма болезни.

В этой связи врачи назначают больному специальное белковое питание.

Также чаще всего пациент теряет аппетит при химиотерапии. При таком лечении потеря веса, как правило, обусловлена повреждением слизистых оболочек органов. Еда при этом не только не имеет вкуса, но процесс приема пищи причиняет боль. Необходимо знать, что полноценное питание во время лечения повышает сопротивляемость организма различным недугам, пишет Medical Note .

Наряду с этим онколог призвал осторожно относиться к использованию лечебного голодания, так как этот метод может навредить организму.