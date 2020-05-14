Лишь 6% жителей Петербурга имеют антитела от коронавируса

Сегодня, 15:42

Александр Зуев

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Лишь 6% жителей Петербурга имеют антитела от коронавируса

Менее чем у 6% жителей Петербурга, участвующих в тестировании, выявлены антитела против коронавируса.

Об этом 15 мая сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы. Исследования проводятся на базе горбольницы №40 Курортного района. Как было отмечено, с начала апреля в учреждении ведется работа по изучению иммунитета путем определения наличия антител методом экспресс-теста ИФА. Всего выполнено 1276 тестов у пациентов в возрасте от 11 до 93 лет. Тот факт, что антитела к коронавирусу есть только у 5,6% обследованных, указывает на низкий уровень иммунной прослойки населения.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сказала, что переболевшие коронавирусом в легкой форме могут не иметь иммунитета к инфекции. В свою очередь заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов предположил, что стойкий иммунитет к коронавирусу сформируется не у всех переболевших, пишет Фонтанка.Ру.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет есть только у 3% населения.

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