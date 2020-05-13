В Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму

Сегодня, 09:25

Анна Лисова

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В Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму
Переливание плазмы

Первый пациент, которому в Петербурге перелили плазму, полученную из крови человека, перенесшего коронавирус, выписан из петербургской городской больнице № 40. В этой больнице данная методика использовалась для лечения троих больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Один из них выписался из стационара.

Пациенту стало лучше уже на вторые сутки после введения плазмы. Как рассказал пациент, он буквально сразу почувствовал «перелом» в течении инфекции. Второго пациента, которому вводили плазму, уже перевели из реанимации, а у третьего наблюдается отчетливая положительная динамика.

«Мы начали использование в терапии гипериммунной плазмы от перенесших инфекцию COVID-19. В настоящий момент организован подбор этих доноров. Забор плазмы происходит на Городской станции переливания крови и нам присылают уже готовый препарат, который мы применяем у своих пациентов», - рассказал главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40 Евгений Гарбузов.

Он сообщил, что двое из пациентов, которые получили плазму, это врачи, которые работали в этой же больнице. Они получали интенсивное лечение, но их состояние было тяжелым. Их уже готовили к переводу на ИВЛ, но после введения плазмы наступило улучшение.

Поскольку терапия гипериммунной плазмы от пациентов перенесших инфекцию COVID-19, показала положительный результат, решено продолжить подбор доноров для дальнейшего использования данной методики лечения.

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