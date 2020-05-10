Коронавирус передается от кошки к кошке

По мнению ученых, кошки также могут заражаться коронавирусом и заражать им друг друга. Исследователи из Университета Висконсин (США) изучали, как вирус ведет себя с домашними питомцами. Для этого ученые искусственным путем заразили трех кошек вирусом COVID-19, взятым у человека. Каждое зараженное животное поместили вместе со здоровым. Спустя 5 дней все бывшие здоровыми коты имели в организме коронавирус. И при этом ни одно животное не имело характерные для COVID-19 симптомы: домашние питомцы ни чихали, ни кашляли, ни температурили. И даже их вес оставался неизменным.

Как считает эксперт-вирусолог Питер Хальфманн, при таком течении болезни ни один хозяин не заметил бы, что с животным что-то не так. Случаи заболевания кошек коронавирусом были обнаружены в Бельгии, США, Китае и Франции - питомцы заражались от своих хозяев. До сегодняшнего дня исследователи пока не получили доказательств передачи опасного вируса от кошки человеку.

Специалисты рекомендуют всем, кто содержит дома кошек, не забывать об элементарных правилах гигиены, дезинфицировать все поверхности жилища, а также не целовать своих любимцев.