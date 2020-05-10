Россиян предупредили о проблемах с психикой в посткарантинный период

Вчера, 21:39

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Россиян предупредили о проблемах с психикой в посткарантинный период

Посткарантинный период может быть чреват для россиян различными психическими проблемами - так допускают в Госдуме.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, какие существуют риски после периода продолжительной самоизоляции. 

Так, выход в обычную жизнь после снятия карантинных ограничений может осложниться некоторыми психическими расстройствами: такими как посттравматическое стрессовое, генерализированное тревожное, соматоформное, а также паническими настроениями. Например, некоторые люди начнут искать у себя признаки коронавирусной инфекции. 

Врач-психиатр подчеркнул, что во всем мире специалисты в ходе различных опросов и психологических тестов пытаются понять, какое влияние оказал период самоизоляции на психическое состояние людей. При этом отмечаются частые тревожности и депрессии, которые не смогут исчезнуть сразу же после карантина. 

Б. Менделевич в такой ситуации рекомендует тем, от кого это зависит, не обходить вниманием работу местных психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий. Кроме того, врач также призывает особенно поддержать медработников, которые в этот тяжелый период не только заболевали сами, но и теряли своих коллег. Иначе человеку грозит долгое эмоциональное выгорание.

По заявлению главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, примерно у 40% врачей, которые борются с коронавирусом в "красной зоне", появились психологические проблемы, связанные со стрессом. А примерно у каждого десятого выявили депрессию, тревожное состояние, нарушение сна.

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