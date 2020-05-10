Ученые назвали группу людей c наиболее сильным иммунитетом к коронавирусу

Вчера, 21:27

Анна Лисова

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Ученые назвали группу людей c наиболее сильным иммунитетом к коронавирусу

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала РИА Новости о том, кто обладает наиболее сильным иммунитетом к коронавирусу. 

Как показали проведенные исследования, только у 7-8% пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, вырабатывается хороший и устойчивый иммунитет к коронавирусу. Плазма этих людей используется для лечения других людей. 

«У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», — сказала Баранова.

Также около 7-8% заболевших коронавирусной инфекцией, даже выздоровев, не имеют иммунитета к коронавирусу. Оказалось, что у них не вырабатываются антитела, поскольку инфекцию победили интерфероны. 

У большинства тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, очень слабые антитетала. А самый мощный иммунный ответ и наибольшее количество антител возникает у пожилых людей, которые перенесли тяжело COVID-19.

Стоит отметить, что при низком уровне антител, что наблюдается у большинства переболевших в течение первого месяца, возникает риск повторного заражения. Поэтому и тем, кто переболел COVID-19, следует соблюдать все меры, направленные на защиту от коронавирусной инфекции и предотвращение ее распространения. 

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