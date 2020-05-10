Александр Мясников рассказал о новой эпидемии после коронавируса

Главврач 71-й городской больницы Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут прийти после коронавируса. По его мнению, это будет инфекция, которая может быть более серьезной. Доктор упомянул, что в ноябре прошлого года в университете Джона Хопкинса прошел семинар, в ходе которого разбирали будущую эпидемию. Тогда было смоделировано, что эпидемия возникнет в Бразилии, это будет свиной грипп, который разнесут самолетами и он поразит две трети человечества. Эксперты отмечали, что, не имея вакцины и лекарств, мир потеряет 65 миллионов человек и 700 миллиардов долларов.

Мясников также сказал, что коронавирус никуда не уйдет. Раньше думали, что он исчезнет, но потом узнали, что инфекция передается в бессимптомный период. Врач не исключил, что сейчас может быть вторая волна, которая будет слабее первой, и потом волны пойдут каждый год.

Наряду с этим Мясникова отметил, что у тяжелобольных с коронавирусом есть общая характеристика, которая указывает на смертельно опасную форму. Это лишний вес, который провоцирует осложнения. Также речь идет о сахарном диабете и гипертонии, главной причиной которых является лишний вес. Кроме того, большинство тяжелобольных – это люди старше 65 лет, пишет Комсомольская правда .

Также Мясников подчеркнул, что среди заболевших мужчин больше, чем женщин, а представители некоторых этнических групп тяжелее переносят болезнь. Это народы Кавказа и Азии.

Эксперт также сказал, что доля тяжелых больных от общего числа заразившихся невелика. Большинство болеет бессимптомно либо не тяжелее простуды.

Говоря о масках и перчатках, врач сказал, что не видит в них смысла. Перчатки нужно надевать только если ты их непрерывно меняешь, а маски могут немного снизить риски передачи инфекции.