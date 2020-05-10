Во время пандемии россияне стали чаще умирать от алкоголя

Сегодня, 17:09

Александр Зуев

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Во время пандемии россияне стали чаще умирать от алкоголя

В России наблюдается тенденция, которая вызывает тревогу. Как заявили в Министерстве здравоохранения, россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя в период самоизоляции. В связи с этим Минздрав предлагает повысить возраст продажи спиртных напитков до 21 года. Как сказал глава ведомства Михаил Мурашко, чтобы не формировать культуру привязанности, это нужно сделать сегодня.

Согласно статистике, смертность между мужчинами и женщинами начинает резко меняться, как только исполняется 18 лет, заметил он.

Ранее Мурашко заявил, что потребление алкоголя с началом самоизоляции увеличилось на 2-3%. Министр также предупредил, что алкоголь ослабляет иммунитет и может вызвать обострение хронических заболеваний. Об этом заявили и в ВОЗ, отметив, что пьянство увеличивает риск заболевания коронавирусной инфекцией.

После объявления апреля нерабочим в некоторых регионах стали вводить ограничения и запреты на продажу алкоголя. Так, в Забайкальском крае был введен запрет на продажу, в Кемеровской области закрыли алкомаркеты и точки по продаже разливного пива. Подобные ограничения ввели в Пермском крае, Башкирии, Карелии и Хакасии, пишет iReactor.

В свою очередь в Минпромторге высказали мнение о том, что не стоит ограничивать продажу алкогольных напитков, иначе может вырасти доля нелегальной продукции.

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