В Бурятии Covid-19 бессимптомно переносят 92% зараженных

Сегодня, 09:43

Ольга Громова

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В Бурятии Covid-19 бессимптомно переносят 92% зараженных
Эпидемия коронавируса

В Бурятии у 92 процентов зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев. Он обратил внимание на то, что увеличение доли пациентов без клинических симптомов является важнейшим показателем стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По РФ доля тех, у кого коронавирус протекает так, насчитывает 46,5 процента. Показатель Бурятии вдовое выше - 92 процента.

«Это позволяет говорить не о больных, а об инфицированных гражданах и свидетельствует о той работе, которую проводят регионы по ликвидации своих очагов», - приводит слова Ханхареева «Московский комсомолец. Улан-Удэ».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала главные критерии для смягчения ограничительных мер в регионах страны. Среди них коэффициент распространения инфекции не более единицы, свободный коечный фонд (не менее 50 процентов от нормативного) и количество проведенных тестов - не менее 70 на 100 тысяч населения ежедневно.

Ханхареев сообщил, что в Бурятии коэффициент распространения инфекции составил 0,99. Свободный коечный фонд – 40 процентов. Тестами в Республике охвачены более 158 человек на 100 тысяч человек.

В Бурятии меньший процент летальности, нежели в целом по стране - 0,76 (0,9 по России). В целом же в Республике 736 коронавирусных больных. Учитывая, что она отвечает всем вышеперечисленным критериям, коронавирусные ограничения властями решено смягчить.

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