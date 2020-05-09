В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы заражения коронавирусом

В китайском городе Шулань провинции Цзилинь появились новые случаи заражения коронавирусом. В связи с этим там повышен уровень эпидемиологической опасности. Решение было принято после обнаружения 11 заразившихся, большинство из которых входили в круг общения заболевшей COVID-19 женщины, у которой инфекцию выявили несколько ранее. Заболевшая китаянка работает в прачечной полицейского участка.

Всех, кто имел с ней контакты, уже изолировали и сейчас за ними наблюдают врачи. Женщина не выезжала из города и с жителями других регионов или приехавшими из-за рубежа не контактировала. Сейчас устанавливается источник, из которого она «подхватила» инфекцию. В целом ситуация с заболеванием COVID-19 взята под контроль.

Власти Шуланя активизировали тестирование горожан на наличие вируса. Кроме того, продумываются шаги по карантинным мерам в отношении возможных носителей, пишет REGNUM .

Заметим, что первый с 4 апреля случай заражения был выявлен в городе Ухань, где заболел пожилой мужчина, который долгое время не выезжал из города. Примечательно, что в регионе не было новых случаев заболевания на протяжении 73 дней.