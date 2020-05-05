Китайский вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань заявил о том, что высокая передачи инфекции является самым опасным свойством коронавируса SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости .

По словам ученого, уже установлено, что вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или других типов коронавируса. Поэтому крайне важно предпринимать меры, которые бы останавливали передачу его от зараженных людей к здоровым.

Чжун Наншань подчеркнул, что для борьбы с распространением коронавируса важны четыре компонента: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция.

Ранняя защита, по словам ученого, это мытье рук, ношение масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции.

Для раннего выявления, отметил эксперт, следует, в том числе, проводить измерение температуры в общественных местах. Не менее важно, чтобы те, кто обнаружит у себя такие симптомы как недомогание, жар, сухой кашель и нетипичная усталость, вовремя обращались к врачу. Это позволит проводить диагностику на ранних этапах болезни.

Также важно сводить к минимуму контакты зараженных людей со здоровыми, чтобы разорвать цепочку передачи коронавируса.