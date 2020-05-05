В Коммунарке две трети пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

67% пациентов с COVID-19, которые пребывают в больнице в Коммунарке, находятся в тяжелом (60%), очень тяжелом (7%) состоянии и еще 33% находятся в состоянии средней тяжести, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

Всего в медучреждении лечатся 419 человек, из них 252 с коронавирусом. В реанимацию помещены 58 пациентов, причем 71% из них больше 60 лет, 22% — 41–60, еще 3% — 18–40. Почти у всех - 98% - пациентов диагностирована внебольничная пневмония, у 70% - COVID. За последние сутки в больницу поступили 24 новых пациента.

Отметим, что больница в поселке Коммунарка стала основным учреждением, куда принимают людей с подозрением на коронавирус. Как отметил Проценко, меры, введенные в столице, в том числе изоляции, въездного контроля и наблюдения, дают положительный результат, пишет РИА Новости . По его словам, эти действия позволили выиграть две-три недели для «перестроения».

Согласно последним данным, в России зарегистрировали 198 676 случаев заражения, 31 916 человек выздоровели, 1827 пациентов скончались.