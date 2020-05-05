Китайские врачи обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19

Ученые из Китая сообщили о том, что в семени мужчин, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, также содержится SARS-CoV-2.
Об этом говорится в докладе, который опубликовал медицинский журнал JAMA Network Open, передает РИА Новости.
В ходе исследования, врачи Вэйго Чжао и Шиси Чжан проверили образцы семени у 38 пациентов мужского пола, инфицированных коронавирусом, которые проходили лечение в больнице города Шанцю в центральной части Китая. Участникам исследования было от 15 до 59 лет.
Ученые выяснили, что в сперме шести человек содержался генетический материал SARS-CoV-2. У четверых пациентов заражение было в «острой стадии». То есть, можно говорить о том, что коронавирусом можно заразиться половым путем.
«Это интересное открытие, но надо доказать, что в семени находится именно вирус, а не связанные с ним продукты», - прокомментировал результаты исследования профессор микробиологии и иммунологии в университете Айовы Стэнли Перлман.
Он предположил, что в семени зараженных мужчин обнаружили фрагменты РНК, из которых состоит вирус.
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