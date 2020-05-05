Минздрав спрогнозировал сроки активного распространения коронавируса

Когда карантинные ограничения будут сняты никто не знает, ведь, по оценке специалистов от Минздрава, вирус сохранит свою активность как минимум до июня. О том, что активное распространение коронавирусной инфекции ожидается вплоть до июня озвучила в интервью "России 24" внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова. По оценке эксперта выходит, что если вирус активно стартовал в России в марте, быстро размножаться он будет еще минимум три месяца с этой даты.

Ранее медики высказывали мнение, что в стране "коронавирусного" пика может и не случиться, лишь незначительные изменения в кривой заболеваемости. А пик пройдет в сглаженной форме. Учитывая доводы специалистов, глава государства Владимир Путин отметил, что на данном этапе еще рано называть сроки снятия карантинных ограничений.