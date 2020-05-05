Минздрав спрогнозировал сроки активного распространения коронавируса

Вчера, 22:32

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Минздрав спрогнозировал сроки активного распространения коронавируса
Инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова

Когда карантинные ограничения будут сняты никто не знает, ведь, по оценке специалистов от Минздрава, вирус сохранит свою активность как минимум до июня. О том, что активное распространение коронавирусной инфекции ожидается вплоть до июня озвучила в интервью "России 24" внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова. По оценке эксперта выходит, что если вирус активно стартовал в России в марте, быстро размножаться он будет еще минимум три месяца с этой даты.

Ранее медики высказывали мнение, что в стране "коронавирусного" пика может и не случиться, лишь незначительные изменения в кривой заболеваемости. А пик пройдет в сглаженной форме. Учитывая доводы специалистов, глава государства Владимир Путин отметил, что на данном этапе еще рано называть сроки снятия карантинных ограничений.

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