Врач московской 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения от коронавируса

Сейчас у всех на слуху Московская клиническая больница 52, поскольку она демонстрирует отличные результаты в борьбе с коронавирусом. Ежедневно из клиники выписывают по 50-60 пациентов. Кроме того, выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для больных.

Врач ГКБ-52 Алена Загребнева, главный внештатный специалист-ревматолог столичного Депздрава рассказала в интервью «МК», с чем связаны такие хорошие результаты в лечении коронавируса. Загребнева сообщила, что решения о лечении каждого больного принимаются в индивидуальном порядке на консилиуме врачей. Там врачи выбирают наиболее подходящий для конкретного пациента способ лечения. Существуют два основных вида лечения – таргетная терапия и биологическая. Таргетная терапия применяется в онкологии с целью блокировки роста раковых клеток. Сообщается, что она показывает отличные результаты и при лечении некоторых больных коронавирусом.

Также в больнице применяется переливание плазмы людей, переболевших коронавирусом. Хотя этот метод еще требует дополнительных исследований. Загребнева отметила, что прорыва в борьбе с коронавирусом им удалось достичь благодаря комплексному подходу к лечению, а также применению препаратов для лечения ревматологических заболеваний.

Загребнева заявила, что 52 больница впервые начала применять такие лекарственные средства для борьбы с COVID-19.