Врач перечислил распространенные ошибки при ношении медицинских масок

С 12 мая медицинские маски станут обязательными при выходе из дома в Москве, а также ряде других регионов России. Однако многие люди допускают многочисленные ошибки при эксплуатации этого защитного средства - неправильно носят и неправильно снимают.

По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, приспущенная к подбородку маска абсолютно бесполезна и не сможет человека ни от чего защитить, в том числе и от коронавируса.

«Вообще хорошая маска должна иметь алюминиевую полоску-перемычку, которую называют зажимом для носа. Он не позволяет маске сползать и хорошо прижимает её к носу, чтобы сверху не было прохождения воздуха», - говорит Зайцев.

В интервью «Аргументам и Фактам» отоларинголог обратил внимание на то, что медицинскую маску надо правильно снимать. Недопустимо хватать ее руками, тем более грязными. Перед тем, как избавиться от маски, надо тщательно вымыть руки и только потом взяться ними за боковые резинки.

Главная ошибка многих людей - ношение одноразовой маски более двух часов. В этом случае она из средства защиты может превратиться в средство повышенной опасности. Рекомендуется менять маски через каждые пару часов.

Для того, чтобы усилить защитный эффект, в нос можно заложить противовирусную мазь.

Врач призывает после утилизации маски не забывать промывать слизистую. Подойдет антисептик на водной основе или морская вода.

Особенно важно правильно утилизировать маски, чтобы они не превратились в оружие массового поражения.

«Идеальным вариантом будет, войдя в квартиру, побрызгать руки санитайзером, после чего снять верхнюю одежду и обувь, пройти в ванную комнату и тщательно вымыть руки, не снимая маску при этом. Далее уже можно аккуратно стянуть маску и отправить ее в обычный целлофановый пакет, который используют для упаковки бутербродов», - рассказал врач.

После проделывания этих нехитрых процедур пакет с маской надо завязать узлом и выбросить в мусорное ведро.