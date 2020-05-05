Найден препарат, снижающий смертность от коронавируса

Ученые обнаружили лекарственный препарат, который может снизить смертность от коронавируса в два раза. Это лекарство применяется для разжижения крови при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Американские специалисты считают, что антикоагулянт гепарин значительно улучшает состояние больных с COVID-19. Особенно он эффективен для людей в тяжелом состоянии. Кроме того, лечение гепарином ускоряет выздоровление тех, кому не нужна реанимация.

Ранее медики установили, что в легких умерших от коронавируса образуется множество сгустков крови. Благодаря применению препарата они будут разжижаться. Специалисты считают, что открытие позволит предотвратить смертельные исходы.

Однако такие лекарственные средства нужно применять с большой осторожностью, поскольку они могут вызвать внутреннее кровотечение.